«السمحة التراثي» يجتذب آلاف الزوار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصلت فعاليات مهرجان السمحة التراثي التاسع الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، وسط توافد آلاف الزوار الذين قدموا من مختلف المناطق لحضور برامج ومسابقات المهرجان خلال عطلة الأسبوع الماضي.

واجتذبت الجمهور مسابقات الأكلات الشعبية التراثية، والخوص، والصقارة، وأجمل رسمة تراثية، وأجمل زي تراثي، بجانب مسابقات التلي والحناء وغيرها من المسابقات اليومية التي حصل الفائزون فيها على جوائز.

كما شهد المهرجان زيارات مدرسية في الفترات الصباحية، والتي تسهم في تعزيز علاقة الطلبة بالتراث الإماراتي الأصيل من خلال جولاتهم في القرية التراثية، والدكاكين الشعبية التي تعرض مختلف أنواع المنتجات، وتعريف جيل الغد بالمعروضات المختلفة، والأركان التي تقدم ورشاً تراثية عملية.

واستقطب المهرجان عدداً من الدبلوماسيين والفنانين، الذين أشادوا بالفعاليات، وبدور المهرجان الاجتماعي. وقالت السكرتير الأول في سفارة جمهورية السودان لدى الدولة زهرة جلال، خلال زيارتها للمهرجان، أول من أمس، إن «من أهم أسباب نجاح دولة الإمارات هو تمسكها بموروثها في عصر يصعب فيه الحفاظ على التراث، ورؤية هذه الأجيال الجديدة وهي تتمسك بالتراث بكل تفاصيله أمر يثلج الصدر، والإمارات بذلك تحقق ما لم تحققه كثير من الدول».

كما زار مهرجان السمحة الفنان سعيد السعدي، والفنان سالم الخاصوني، والإعلامي سلطان عادل السيابي، الذين تم تكريمهم من قبل نادي تراث الإمارات، بجانب الإعلامي خليفة الفلاسي من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث التي غطت المهرجان في بث مباشر لثلاثة أيام.