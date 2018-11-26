أيقونة جديدة بدبي.. أكبر مول رياضي في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيفا سيتي» الإماراتية في دبي، عن تطوير مشروع Sport Society «سبورت سوسايتي» وهو أكبر مول تجاري رياضي في العالم.

وروعي في تصميم المشروع أن يكون أيقونة معمارية عالمية تليق بسمعة الإمارة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة، وتلبي طموحات السكان والسياح، وترتقي بمفهوم المراكز الرياضية إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المقرر افتتاحه في حدث عالمي خلال عام 2020.

وقال رئيس التصميم في «فيفا سيتي» إدجار بوف، إن المشروع ينطوي على مفاجآت كبيرة سواء في التصميم أو النشاطات مع صياغة تجربة متفرّدة بالجمع بين التسوق والترفيه والرياضة.

وأضاف أن إطلاق المشروع يأتي مواكبة للنسخة الثانية من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيراً إلى أن «سبورت سوسايتي» سيكون وجهة مهمة لترجمة «تحدي دبي للياقة»، وتشجيع جميع سكان الإمارة وزوّارها على ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً لتصبح دبي بذلك المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وأوضح بوف أن «سبورت سوسايتي» يقدم مفهوماً جديداً في توفير مساحات حيوية تدعم معنويات زائريه، إذ يتكون من ثلاثة طوابق تعادل في مساحتها الإجمالية 12 ملعباً لكرة القدم، لافتاً إلى أن أبرز تلك الطوابق هو الأرضي الذي يعد قلب المركز التجاري، وتسمح مساحته بتنظيم عروض رياضية مختلفة. بينما يضم الطابقان الآخران محال تجارية لأبرز العلامات الرياضية العالمية وقاعات لممارسة مختلف الرياضات لكلا الجنسين، وسلسلة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطعمة عضوية ومشروبات تتماهى مع طبيعة وهوية المركز التجاري بوصفه سيكون نقطة جذب لمحبي ومتابعي أكثر من 40 رياضة متنوعة.

ويتخذ المشروع موقعاً استراتيجياً في دبي على مقربة من سيتي سنتر ديرة، ويمكن الوصول إليه بسهولة، إذ تخدمه شبكة طرق واسعة تسهل الوصول إليه والنفاذ إلى احد طوابقه المخصصة لمواقف المركبات.