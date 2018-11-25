دابلر يستعرض تجربة 4 عقود في تصوير الأزياء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّم المصور العالمي دوغلاس دابلر، المتخصص في مجال تصوير الأزياء ورشة تصوير احترافية، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

واستعرض دابلر خلال الورشة خبراته التي تزيد على أربعة عقود، وتحوّلت القاعة إلى استوديو تصوير كبير يحتوي على معدات إضاءة وفلاتر ومساعدين في محاكاة لاستديو دوغلاس الخاص في نيويورك الأميركية، ما فتح المجال أمام حالة من الإبداع قدمها المصور المتخصص في التقاط التفاصيل الإبداعية الكامنة لدى عارضي الأزياء بملابسهم الزاهية.

وبين أهم المبادئ التي يعتمد عليها في الحصول على لقطة إبداعية لراقصة باليه تقف أمامه ويلتقط لها صوراً بوضعيات مختلفة تُظهر الجوانب الخفية في فن الباليه، بينما اعتمد دابلر على شرح مبادئ الإضاءة التي تتيح للمصورين الحصول على لقطات جيدة دون الاستعانة ببرامج ضبط إضاءة.

وأشار إلى أنه يبحث عن الجمال في أبسط الأشياء، ويعتمد في عمله على مقولة ترشده إلى الإبداع، مضيفاً: «البحث عن الجماليات مصدر الإلهام في حياتي، وأتذكر دائماً مقولة فنان عصر النهضة ليوناردو دا فينشي (أنظر إلى الأمور التي لا تُرى)، حيث يمثل هذا المفهوم بالنسبة لي المحور الرئيس».