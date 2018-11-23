حفل غنائي لعاطف أسلم

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يستعد «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، لاستضافة حفل غنائي ضخم للنجم عاطف أسلم اليوم الجمعة.

وسيحيي عاطف أسلم الحفل على خشبة مسرح راج محل الساحر الذي يعتبر أحد أبرز معالم الجذب في قلب «دبي باركس آند ريزورتس»، بتصميمه المستوحى من القصور الملكية الفاخرة في الهند، وهو ذو خلفية فخمة مناسبة للعروض الحيّة.

وستحظى العائلات بأوقات لا مثيل لها خلال حفل عاطف أسلم الذي يعتبر الأضخم من نوعه والأكثر انتظاراً في «بوليوود باركس دبي» هذا العام، وسيقام ابتداءً من الساعة 8 مساءً، حيث تتوافر تذاكر حصرية لدخول الحفل بسعر 49 درهماً أو بإمكان الزوار الاستمتاع بيوم كامل في المتنزه، مع حضور الحفل متضمناً في سعر تذكرة الدخول لليوم الواحد الاعتيادية بسعر 99 درهماً أو لحاملي العضوية السنوية دون سعر إضافي.

يعتبر «بوليوود باركس دبي» أول متنزه ترفيهي من نوعه والوحيد الذي يستعرض الأجواء الأصيلة والساحرة لعالم بوليوود، ويقدم تجارب ترفيهية متفردة مستوحاة من أشهر أفلام بوليوود الأكثر شعبية.