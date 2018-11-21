14 فيلماً تتنافس في النجمة الذهبية لـ «مهرجان مراكش»

المصدر: مراكش - رويترز

بعد توقفه لدورة واحدة، يعود مهرجان الفيلم الدولي بمراكش في المغرب في دورته الـ17، بمشاركة نحو 80 فيلماً من 29 دولة، وحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقالت إدارة المهرجان إن 14 من بين هذه الأفلام ستتنافس ضمن المسابقة الرسمية في جائزة النجمة الذهبية، من المغرب وتونس ومصر والسودان وبلغاريا وألمانيا والنمسا وصربيا والمكسيك والأرجنتين واليابان والصين.

وتوقف المهرجان، الذي تأسس في 2001، العام الماضي، لإعادة هيكلة الإدارة، والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.

وتقام الدورة الـ17 من المهرجان في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل. كما أعلنت إدارة المهرجان على موقعها على الإنترنت أسماء لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الأميركي جيمس جراي، وعضوية الممثلة الهندية إليانا دي كروز، والمخرجة البريطانية تالا حديد، والمخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما، والممثلة الأميركية داكوتا جونسون، والمخرجة الاسكتلندية لين رامسي، والممثل الألماني دانيال برول، والمخرج الفرنسي لوران كانتيه، والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو.

ويكرم المهرجان، في دورته الجديدة، مجموعة من الوجوه السينمائية البارزة، منها الممثل الأميركي روبرت دي نيرو، والممثلة الأميركية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا، والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي.