«عطلة نهاية الأسبوع» بنكهة التسعينات في واحة العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تعود فعالية عطلة نهاية الأسبوع، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من جديد إلى واحة العين، خلال الجمعة والسبت المقبلين.

وتهدف «عطلة نهاية الأسبوع» إلى تعريف الزوّار بحقبة التسعينات من القرن الماضي، واستكشاف الأبعاد الثقافية والتاريخية للواحة.

وتتضمن الفعالية، التي تنطلق من الساعة الخامسة عصراً، وتستمر حتى الـ10 مساءً، العديد من ورش العمل التي تستهدف جميع فئات المجتمع، ومن بينها ورشة «المنافسة»، وهي عبارة عن مسابقات ثقافية وتراثية على غرار برنامج «حروف» المشهور خلال فترة التسعينات. وسيستمتع الزوار في ورشة «الجيل الذهبي» بطباعة أسمائهم على قمصان المنتخب الوطني، احتفاءً بتأهل الإمارات لنهائيات كأس العالم حينها، بالإضافة إلى ورشة «قضاء الوقت» المستوحاة من مجلة ماجد، إذ سيبحث المشاركون عن «فضولي» الشخصية المعروفة في المجلة.

كما تتضمن الفعالية عرضاً بصرياً للألعاب التي كانت معروفة في التسعينات، مثل ألعاب الفيديو والطاولة والدومينو، كما تعرض مقاطع من مسلسلات تلفزيونية وأفلام كرتون وموسيقى وأغان كانت رائجة، مع عرض مختلف طرز الهواتف التي بدأت في الظهور في فترة التسعينات، فيما تقدم شاحنات الطعام وأكشاك المأكولات وركن البائعين مجموعة من المأكولات والمنتجات المبتكرة.

وعلى «حائط الذكريات» يمكن للزوار تدوين ذكرياتهم عن تلك الحقبة، والمشاركة في فقرة أسئلة وأجوبة على المسرح، الذي يقام على فترتين من الخامسة إلى السادسة مساءً، ومن السابعة إلى الثامنة مساءً.