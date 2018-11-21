80 عملاً في «خطوط وزخارف»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحتضن معرض «خطوط وزخارف»، الذي افتتح أمس في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، 80 عملاً لـ42 طالباً.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة محمد إبراهيم القصير، الذي افتتح المعرض، إن «الأعمال المعروضة في (خطوط وزخارف)، وهي من نتاج طلبة المركز، تبرز مدى الجهد المبذول من الأساتذة للوصول بالطلبة إلى هذا المستوى من الاحترافية، والتمكن من التعبير باللون والحرف عن جماليات الخط العربي».

وأضاف «يواصل المركز رحلة الكشف عن مواهب فنية صاعدة في فن الخط العربي والزخرفة، لكي يُطلعنا على حصيلة أعمال تنشد الجمال في تراكيب بصرية تحقق الدهشة لدى المتلقي، إذ يستكمل المركز في هذا المعرض؛ رؤية ثقافية أسّس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

ويضم المعرض نتاج الطلبة المنتسبين إلى المركز، ويقام سنوياً لتكريم أعمال الطلبة ونتاجاتهم الفنية في مجال الخط العربي، وتحضر بين المشاركات أعمال لطلبة من بلجيكا والمكسيك والهند واليابان.