منتجة «حرب النجوم»: نريد أصواتاً تعيد العالم إلى رشده

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تسلّمت منتجة سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز)، كاثلين كنيدي، جائزة، تقديراً لمجمل أعمالهما في صناعة السينما من أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية. وقالت كنيدي إنها تريد أن يفتح الأمر المجال لظهور أصوات جديدة «تعيد العالم إلى رشده». وأصبحت كنيدي، التي تلقت التكريم مع زوجها المنتج فرانك مارشال، أول امرأة تحصل على جائزة «إرفينج جي. ثالبرج» التذكارية التي تمنح لمنتجي الأفلام سنوياً عن مجمل أعمالهم.

وفي عام 2012 تولت كنيدي رئاسة شركة لوكاس فيلم، وأعادت الحياة إلى سلسلة أفلام حرب النجوم، وأنتجت الأفلام الجديدة في السلسلة مثل «حرب النجوم: القوة تستيقظ» (ستار وورز: ذا فورس أويكنز)، و«حرب النجوم: الجيداي الأخير» (ستار وورز: ذا لاست جيداي)، ما جعلها من أقوى المنتجين في هوليوود.

وأسّست كنيدي ومارشال شركة «أمبلين إنترتينمنت» مع المخرج ستيفن سبيلبرج، عام 1981، وأنتجت أفلاماً ناجحة تحولت إلى كلاسيكيات مثل «سارقو التابوت المفقود»، و«حديقة الديناصورات» و«إي.تي» (إي.تي: ذي إكسترا تيريستريال). وقالت كنيدي إنه ينبغي رعاية الجهود التي بدأت أخيراً لتعزيز التنوع في هوليوود، ومنح النساء أدواراً أفضل على الشاشة ووراء الكاميرا.