«ويستن دبي».. نزهة برنش «بيك نك»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بالتزامن مع بداية موسم الشتاء في الإمارات، تعود نزهة برنش «بيك نك» إلى حدائق فندق ومنتجع ويستن دبي الميناء السياحي لاستقبال العائلات في دبي.

يدعو الفندق العائلات والأصدقاء كل يوم سبت للتمتع بالطقس اللطيف في الحدائق الخضراء من 12 ظهراً حتى 5 مساءً، والجلوس إما على طاولة أو بساط والاستمتاع بوقتهم تحت أشعة الشمس الدافئة. سيتمتع الضيوف بما لذ وطاب من سلة النزهات التي تحتوي على تشكيلة من السلطات والتغميسات، واللحوم الباردة والجبن والخبز والحلويات، أو يمكنهم اختيار ما يحلو لهم من المشاوي والهوت دوغ والسمك والبطاطس المقلية والتاكو، بالإضافة إلى باقة من الخيارات الصحية والمشروبات المتنوعة.

كما تتوافر الكثير من الأجواء الترفيهية للصغار والكبار على حد سواء، بما في ذلك العروض الموسيقية، والألعاب، وقلعة الوثب، كل ذلك وسط المناظر الطبيعية الآسرة والإطلالات الرائعة على الخليج العربي.

العرض:برنش بيك نك: نزهة برفقة العائلة والأصدقاء مع أشهى المأكولات + دخول إلى الشاطئ

المكان:ويستن دبي الميناء السياحي

الوقت:كل يوم سبت، 12 ظهراً – 5 مساءً

السعر:سلة بيك نك بـ250 درهماً (مناسبة لشخصين بالغين برفقة طفلين)

هوت دوغ بـ35 درهماً

مشاوي: 188 درهماً

فيش آند تشيبس: 45 درهماً

خضار مشكلة: 25 درهماً

ذا تاكو غاي: 35 درهماًدخول إلى الشاطئ مع سلة المأكولات بـ595 درهماً