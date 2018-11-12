القرية التراثية.. نافذة على الذاكرة الإماراتية والزمن الجميل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انطلاقة الموسم الـ23 للقرية العالمية في دبي، فتحت القرية التراثية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أبوابها للموسم الخامس على التوالي، لتطل مجدداً على الماضي و«الزمن الجميل»، مبرزة حرفاً تقليدية، وقصصاً وحكايات تجود بها الذاكرة الإماراتية.

وتجمع القرية التراثية في تناسق بين البيئات البدوية والجبلية والساحلية، لتجسد أنماط الحياة المختلفة، قديماً، في دولة الإمارات.

وقالت مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هند بن دميثان القمزي «لطالما شكلت القرية التراثية طوال الأعوام الماضية وجهة يقصدها الزوّار للتعرف إلى ما نقدمه من تراث، وقطع تم تشييدها وجمعها لتجسد الصور الحقيقية للبيئات، كما كانت عليه في الإمارات منذ عقود مضت».

وأضافت «حرصنا في هذا الموسم على زيادة عدد الفعاليات والأنشطة لجعل القرية التراثية وجهة دائمة طوال موسم القرية العالمية، ومن أبرز تلك المشروعات التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإثراء تجربة الزوّار بالتنوع التراثي المرتبط بالثقافة المحلية».

وأشارت بن دميثان إلى تنظيم مجموعة من الورش الفنية المخصصة للأطفال، لترسيخ قيم الوطنية لديهم في بيئة تسهم في رفع الوعي التراثي لدى الناشئة، وإقامة عدد من الفعاليات التي تبرز المسؤولية المجتمعية للمركز، بهدف إسعاد شريحة مهمة.

وعلى غرار السنوات الماضية، شيدت القرية التراثية الإماراتية هذا الموسم بالمواصفات الخاصة نفسها، ومواد البناء التي استخدمت قديماً، وتضم بيوت العريش والشعر وخياماً حيكت من السدو ومنازل حجرية وطينية، ومجالس مفتوحة تعرف باللهجة المحلية بـ«الحظيرة»، وتزين المساحات مجموعة من الأراجيح تعرف بـ«المريحانة» في شكلها القديم.

ومن بين «ساكني» القرية التراثية، يبرز الوالد حسن الشحي، الذي يستعرض أمام الزوّار فنون صناعة الفخار التي امتهنها، وكذلك نحت النقوش على المباخر.

وتطلّ الوالدة موزة، وهي تغزل الصوف في ظلال الخيام لتصنع قطعاً من السدو تستخدم في الخيام، وغيرها من الأغراض المنزلية.

وتشرع المساكن الساحلية، كغيرها، أبوابها للضيوف، وتعرض قطعاً من أثاث قديم وأزياء وزينة، وتعرّف بالزي الوطني، وتتيحه للزائر من أجل التقاط الصور التذكارية.