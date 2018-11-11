«المستشارة» تطالب بحصول المرأة على المزيد

المصدر: برلين - د.ب.أ

بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على حصول المرأة على حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ببذل مزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقالت ميركل، أمس، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، إنه لايزال هناك طريق طويل يتعين قطعه نحو تحقيق «تمثيل معقول» للنساء في المناصب القيادية، على وجه الخصوص.

وأضافت: «على الصعيد السياسي، نعتزم الاهتمام بتحقيق تمثيل متساوٍ للجنسين في الهيئات التي نقوم بتأسيسها بحلول عام 2025»، موضحة أن هناك خطوات تقدم كبيرة تم إحرازها بالفعل في هذا المجال. وقالت: «لكن لايزال هناك الكثير لفعله».

وأشادت ميركل بتطبيق حق المرأة في التصويت والمشاركة في الانتخابات في 12 نوفمبر عام 1918، معتبرة ذلك «قراراً سياسياً أساسياً، كان جوهرياً وحتمياً للمساواة بين الرجل والمرأة».