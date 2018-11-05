برامج توعية تعرّف النشء بـ «كيف تقول لا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدّم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، برامج تثقيفية واجتماعية وورشاً توعوية تستهدف الأطفال بجميع المراحل الدراسية.

وأكدت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بالدائرة، مريم إبراهيم القصير؛ أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور وتثقيفهم بمدى أهمية توعية النشء.

ويقدم الجناح محاضرات تثقيفية وبرامج وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات حول كيفية حماية الطفل لنفسه من الأذى والعنف، إلى جانب برامج غرس القيم الأخلاقية النبيلة لدى الأطفال.

وأفادت القصير بأن جناح الدائرة يحتوي على كتيب توعوي عنوانه «كيف تقول لا» موجّه للأطفال من الفئة العمرية من 6 - 13 عاماً، إذ يعرض الكتيب ست طرق للدفاع عن النفس، من خلال استعراض أساليب توعوية تحكيها قصة حوارية.