الأسبوع الثاني لـ «تحدي اللياقة»: 1400 درس مجاني

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لـ«تحدي دبي للياقة»، أمس، عن تفاصيل برنامج الأسبوع الثاني من التحدي، والذي يستمر حتى 22 الجاري، إذ ستشهد قرية الابتكار واللياقة في «مركز دبي المالي العالمي» أكثر من 300 درس لياقة بدنية مجاني على المنصة الرئيسة، كما يمكن للمشاركين التوجّه إليها خلال استراحة الغداء أو بعدها، لاستخدام أحدث المعدّات التي ستوفّرها شركة «تكنوجيم»، مثل الدرّاجات التفاعلية، وأجهزة المشي. وسيشهد مركز دبي للسلع المتعدّدة للياقة أكثر من 400 درس لياقة بدنية مجاني، وستكون «قرية مركز دبي للسلع المتعددة للياقة» وجهة مخصّصة للألعاب الرياضية التي تتطلّب جهداً كبيراً، وكذلك للأنشطة الجماعية التي ستقام بطولاتها خلال فترة التحدّي على ملاعب مشيّدة خصّيصاً. ويمكن لكل أفراد العائلة المشاركة في الفعاليات المشوقة في «قرية ألعاب الأدرينالين»، التي تضم منطقة للجمباز، ونزالات محاربي النينجا للشباب، وورش عمل للألعاب البهلوانية، إضافة إلى منطقة مخصّصة لتسلّق الصخور.

أما قرية الشاطئ للياقة، فستشهد أكثر من 400 درس لياقة بدنية مجاني على الشاطئ، كما سيتوافر درس يومي للرياضات المائية خلال فترة التحدّي، لتجربة أكثر إنعاشاً. وستترافق البطولات وملاعب الكرة الطائرة الشاطئية، والكريكت، وكرة القدم مع منطقة رياضات مائية منها ركوب قوارب الكاياك، والتجديف على الألواح وقوفاً، و«سباق السباحة الكبير»، الذي سيقام في 27 نوفمبر لمسافات تراوح بين 250 و2500 متر.

وستشهد قرية نخلة جميرا للياقة تجمع نوادي الركض للتدريب، إلى جانب المشاركين الذين ستتسنّى لهم الاستفادة مما يزيد على 300 درس لياقة بدنية مجاني على المنصّة الرئيسة.