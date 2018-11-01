«دبي ميراكل غاردن» تجدّد بـ «ميكي» العملاق وقلعة الزهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية على مستوى العالم، لتستقبل الزوّار في موسمها السابع اعتباراً من اليوم، حاملة في «بستانها» مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المصنوعة من الزهور، بما في ذلك المساحة المخصصة لعالم ديزني و«قلعة الزهور» و«الأسرّة المعلقة»، وغيرها.

وكانت «دبي ميراكل» قد احتفت، خلال وقت سابق من هذا العام، بذكرى مرور 90 عاماً على ابتكار شخصية ميكي ماوس الشهيرة، بإزاحة الستار عن مجسم بارتفاع 18 متراً مُغطى بالزهور لهذه الشخصية المحببة، لتسجّل الحديقة رقمها القياسي الثالث في موسوعة غينيس.

وتضم قائمة الإضافات الجديدة للحديقة خلال هذا الموسم «قلعة الزهور»، التي تتيح تصاميم تزدان بإبداعات زهور نسقتها نخبة من المصممين، إلى جانب قضاء سهرات على أضواء المصابيح، والاسترخاء على الأراجيح الشبكية المعلقة على الطريقة الكاريبية والآسيوية تحت الحدائق المعلقة. ويمكن للزوار كذلك التوجه إلى مسرح الحديقة الذي سيقدم حفلات موسيقية حية، وعروضاً راقصة، وجلسات لرياضة الزومبا. في حين تم تصميم منطقة اللعب التفاعلية للأطفال والجديدة كلياً على نحو يثري مخيلتهم، إذ تضم منصة ترامبولين إلى جانب أنشطة أخرى، وسط تصاميم مزدانة بالأزهار الضخمة.

وستضم الحديقة في موسمها الجديدة بحيرتين على شكل شجرة عملاقة، مزودتين بنوافير تضخ المياه إلى ارتفاع يزيد على سبعة أمتار. كما تضم «دبي ميراكل» عرض نوافير على شكل مجسمات لثلاثة فيلة بالحجم الحقيقي، والتي سترش المياه بأنماط وزوايا مختلفة لإضفاء طابع بصري لافت على تجربة زيارة الحديقة. وسيترافق ذلك مع عرض مجسمات ثلاثية الأبعاد بارتفاع 12 متراً لعدد من شخصيات الحيوانات المحببة. كما ستتيح «دبي ميراكل غاردن» خلال هذا الموسم فرصة مشاهدة أول عرض بصري ثلاثي الأبعاد للأزهار على مستوى العالم، يتم تقديمه على شاشة مزينة بالأزهار.

وحول العروض والإضافات الجديدة، قال الشريك المؤسس ومصمم حديقة «دبي ميراكل غاردن» ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيتي لاند» المهندس عبدالناصر رحال: «يسعدنا أن نرحب بزوار الحديقة في موسمها السابع، ونحن على ثقة تامة بأنها ستشكل مصدر إلهام وتوعية وترفيه لهم كإحدى الوجهات الأصيلة والفريدة، إذ نسعى بشكل حثيث لتجديد وتعزيز تجارب الزوار في كل عام، ولاشك في أن هذه الإضافات الجديدة وعلاقات التعاون المستمرة مع شركة والت ديزني ستوفر نمطاً مميزاً من متعة المشاهدة البصرية والتفاعلية، والتي ستسهم بدورها في مواصلة استقطاب الزوار».

يشار إلى أن الوجهة على مدى الأعوام السابقة شهدت تقديم مجموعة متميزة من التصاميم الأصلية، إلى جانب معالم جذب حققت أرقاماً قياسية. وعرضت «دبي ميراكل غاردن» طائرة الإمارات «إيرباص A380»، وهي عبارة عن مجسم ضخم مصنوع من الأزهار والنباتات، والذي أحرزت الحديقة من خلاله عام 2016 شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره «أكبر مجسم من الزهور في العالم».

عبدالناصر رحال:

• «نسعى إلى أن تشكل تجربة الزيارة مصدر إلهام وتوعية وترفيه لرواد الحديقة».

• 18 متراً، ارتفاع مجسم ميكي ماوس المغطى بالزهور.



• 90 عاماً على ابتكار شخصية ميكي ماوس الشهيرة.