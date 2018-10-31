«خطوات وردية» في العين للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نظّمت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، مسيرة «خطوات وردية» في العين، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينك، للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وشاركت فيها فرق موسيقى شرطة أبوظبي، وطلبة وإداريون من جامعتي الإمارات والعين، وأطباء وممرضون، وعدد من السيدات.

وعلى هامش المسيرة قُدمت إرشادات بطرق الوقاية من المرض، وكيفية إجراء الفحص الذاتي، والسريري، كما تم إجراء فحوص طبية للمشاركات.

وأكدت مديرة إدارة الخدمات الطبية في الإنابة بالعين الرائد مريم عيسى الرميثي، حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي الصحي بين منتسبات الشرطة وسيدات المجتمع، والتوعية بأهمية الكشف الدوري عن سرطان الثدي.