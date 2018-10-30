159 يوماً.. استكشاف ومغامـــــرة ومرح في «القرية العالمية»

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

أعلنت القرية العالمية، أضخم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن انطلاق فعاليات موسمها الـ23 تحت شعار «عالم من الاستكشاف والمغامرات والمرح». وصرّحت إدارة القرية العالمية، خلال المؤتمر صحافي أقيم أول من أمس، عن جاهزيتها للترحيب بضيوفها في الموسم الـ23 مع باقة من أضخم الاحتفالات الثقافية والترفيهية التي ستتألق بها الوجهة ابتداءً من اليوم، وعلى مدى 159 يوماً، إلى السادس من أبريل المقبل.

وكشفت القرية العالمية عن مجموعة من أهم المهرجانات والفعاليات التي تستضيفها خلال الموسم، والتحسينات في البنية التحتية والخدمات التي أجرتها على مخططها الرئيس، بهدف تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متميزة لملايين الضيوف المتوقع استقبالهم. وسيكون ضيوف القرية العالمية هذا الموسم على موعد مع تجارب فريدة ومميزة من التسوّق العالمي والترفيه غير المحدود، وتذوق ألذ المأكولات العالمية.

عالم من المغامرات والمرح

تستضيف القرية العالمية هذا الموسم ثقافات من 78 دولة، من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة، تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم، قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها، تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثّل الثقافات المختلفة. كما تضم الأجنحة لهذا الموسم جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجناح الصنعة تحت إدارة وزارة تنمية المجتمع، اللذين يسهمان في دعم الأسر الإماراتية المنتجة والمبدعة.

بنية تحتية مميزة

حرصت القرية العالمية، الحاصلة على تصنيف 9/‏‏‏‏‏‏‏10 في مقياس سعادة الضيوف عن الموسم الماضي، على الاستجابة لمقترحات وآراء الضيوف التي حصلت عليها من خلال دراساتها لنقاط الاحتكاك عبر مراحل زيارتهم للقرية العالمية، بهدف توفير راحة أكبر للضيوف، مع إضافة لمسة ثقافية وسحرية تعكس جوهر القرية العالمية، بكونها وجهة ترفيهية وثقافية لجميع أفراد العائلة. ويأتي أول التحسينات في ممشى الاحتفالات الجديد، الذي تمت إضافته في نهاية «أفينيو» العالم، ويمتد إلى ما يقارب من 160 متراً، إضافة إلى زيادة مناطق الجلوس لراحة ضيوف القرية العالمية، وتوسيع الممرات في مختلف أنحاء الوجهة، والقيام بالعديد من التحسينات على الشوارع.

ومن أهم التغييرات على معالم الوجهة هذا الموسم، تأتي الجسور الجديدة التي تم تشييدها على ضفاف البحيرة، وعددها ثمانية جسور، مشيدة بشكل أفقي على مستوى الأرض، بهدف تسهيل الحركة على العائلات. وتمتاز تلك الجسور بتصميمات متميزة، يحاكي كل منها أحد تصميمات أشهر الجسور حول العالم.

حلول مبتكرة

إلى جانب أربعة خطوط لحافلات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتعاون المستمر مع الهيئة لتوفير سيارات الأجرة التي تنقل الضيوف من وإلى القرية العالمية طوال الموسم، تم توقيع اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة تاكسي دبي، التي ستقدم العديد من الخدمات المتميزة والحصرية لضيوف الوجهة، لتزيد من وسائل الراحة والرفاهية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة كريم لتوفير حلول جديدة ومبتكرة، من شأنها زيادة سعادة الضيوف.

أعلى مراحل الاستعداد

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، علي السويدي: «نحن نتطلع بشغف إلى انطلاق الموسم الـ23 للترحيب بضيوفنا، فمنذ انتهاء الموسم السابق والعمل يجري على قدم وساق في القرية العالمية للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية، التي تضمن لنا تقديم الموسم بمواصفات متفوقة، وتوفير تجارب غير مسبوقة، خصوصاً أن ضيوفنا ينتظرون منا تقديم الأفضل في كل موسم. وقد حرصنا هذا الموسم على إجراء العديد من التحسينات والتطويرات على البنية التحتية، بالتماشي مع أعلى المعايير العالمية وبالنظر إلى مخطط رحلة الضيوف ونقاط الاحتكاك معهم، لنضمن من خلال جميع هذه التغييرات الوصول إلى أعلى معايير الراحة والأمان، وزيادة سعادة الضيوف أثناء زيارتهم لنا».

ترفيه ومرح

وتحتل العروض الترفيهية النصيب الأكبر من مفاجآت هذا الموسم، حيث تم تحضير باقة من أضخم العروض في تاريخ الوجهة. وقد عمل فريق الترفيه في القرية العالمية خلال الأشهر الماضية على إنتاج مجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية الضخمة، التي ستبث السعادة في أرجاء الوجهة طوال فترة الموسم. وسيقدّم هذه العروض أكثر من 100 من العارضين المحترفين، الذين تم اختيارهم من الإمارات ولندن والهند وأوكرانيا وكولومبيا وفنزويلا وروسيا وإيطاليا، من خلال تجارب للأداء شهدت مشاركة ما يزيد على 3000 من العارضين، قبل أن يتم اختيار الأفضل بينهم للانضمام إلى فريق الترفيه في القرية العالمية.

مطابخ عالمية

تميّزت القرية العالمية بتقديم تجارب لتذوق ألذ المأكولات والمشروبات العالمية، من خلال المئات من المنافذ في كل موسم. وتعود القرية العالمية هذا الموسم مع 23 مطعماً ومقهى بوجبات فريدة ونكهات متميزة، تشمل مطابخ عالمية جديدة لهذا الموسم من أوزبكستان والكويت وإيطاليا وأفغانستان والصين، إضافة إلى المطابخ الإماراتية الشعبية، كما سيكون الضيوف على موعد مع أفضل تجربة لتذوق المأكولات الشعبية العالمية، من خلال الأكشاك التي يتجاوز عددها 120 موزعة في أرجاء الوجهة، وتقدم للضيوف تشكيلة واسعة من النكهات العالمية، التي تضم مختلف الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات، والتي يوجد العديد منها بشكل حصري في القرية العالمية.

ومن أهم المفاجآت على مستوى تجربة المأكولات هذا الموسم السوق العائم في البحيرة، الذي يمثل أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم، والذي سيقدم تجربة لألذ المأكولات الشعبية من خلال أكثر من 38 منفذاً، تتنوع بين القوارب والأكشاك وعربات الـ«تك تك»، التي يتزين كل منها ليعكس ثقافة المأكولات التي تقدمها. ويعتبر السوق العائم هو الأول من نوعه في القرية العالمية، ويتم تقديمه هذا الموسم استجابةً للاقتراحات التي تم استلامها من الضيوف في الموسم الماضي.

جولات ترفيهية في «كرنفال»

من أبرز التغييرات على المعالم الرئيسة لهذا الموسم، زيادة المساحة المخصصة لمنطقة الألعاب «كرنفال»، التي تعد الأضخم بين جميع مناطق الألعاب التي استضافتها الوجهة في جميع مواسمها. وتقدم «كرنفال» هذا الموسم تجربة شيّقة للضيوف من جميع الأعمار، إذ تم إضافة مجموعة من الألعاب والجولات الترفيهية الشيّقة، وعلى رأسها ست جولات جديدة، ليكون المجموع هذا الموسم 31 جولة للأطفال والعائلات والجولات الشيّقة، وأكثر من 30 لعبة مهارة، و100 لعبة فيديو، إضافة إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية المتميزة.

ومن أشهر الإضافات لمنطقة الألعاب «كرنفال» هذا الموسم «عجلة العالم» الجديدة كليّاً، التي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً، يمكن للضيوف من خلالها مشاهدة روعة وجمال دبي، واستكشاف القرية العالمية من منظور جديد.

احتفاء بالثقافة الإماراتية

تحرص القرية العالمية دوماً على الاحتفاء بالثقافة الإماراتية، وتقديمها في أبهى صورها إلى ضيوفها من المقيمين والسياح. وسيكون بإمكان الضيوف هذا الموسم التفاعل مع الثقافة الإماراتية بشكل مميز، وفي منطقة واحدة تجمع كلاً من جناح الإمارات، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجناح الصنعة التابع لوزارة تنمية المجتمع، لتكون وجهة الملايين من الضيوف، للتعرف إلى أهم معالم الثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى أهم المنتجات والحرف اليدوية.

بدر أنوهي: نعدكم بدورة استثنائية

كشف الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، لـ«الإمارات اليوم» عن الحفلات الفنية التي ستقام في القرية في موسمها 23، مشيراً إلى أن عددها يصل إلى 23 حفلة فنية، وأن أبرز الفنانين الذين سيكونون على المسرح هم: أليسا، وعاصي الحلاني، ورابح صقر، وشيرين، ومحمد منير، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، بينما ستكون الحفلة الختامية مع ماجد المهندس. ونوه بأن القرية العالمية كوجهة عائلية تكمن قوتها في المحتوى الذي تقدمه، وأن تقديم هؤلاء الفنانين على مسرح القرية العالمية، وإمكانية مشاهدتهم بتذكرة دخول القرية، نابع من عدم السعي للربح المادي الضخم برفع ثمن التذاكر، واحتكار الأسماء الفنية التي تستضيفها القرية.

وأكد بدر أنوهي قائلاً: «تعود القرية العالمية في موسمها الـ23 بباقة من أضخم المهرجانات والاحتفالات الاستثنائية، وأضخم التغييرات في تاريخ الوجهة لإدهاش ضيوفنا، وحرصنا في هذا الموسم على تعزيز كل عناصرها، واعتماد المزيد من التشويق والتجديد، بحيث يشعر الضيوف بأنهم يدخلون إلى عالم من الاستكشاف مملوء بالمغامرات والمرح لكل أفراد العائلة. ونستضيف خلال هذا الموسم المزيد من الفعاليات الشيقة، والعروض العالمية الضخمة، إضافةً إلى الإسهام في خطتنا الاستراتيجية في توجه العلامة التجارية نحو العالمية بين أضخم الوجهات الترفيهية، مثل (إيبكوت) في أورلاندو، وحدائق (ديزني لاند) و(يونيفرسال استوديوز) العالمية».

• عروض السيرك وأقوى عروض المواهب العالمية أحدث المنضمين للفعاليات.

• 8 جسور جديدة تحاكي الأيقونات المعمارية.

• مسرح تفاعلي جديد كلياً للأطفال في الساحة الرئيسة.

• ممشى الاحتفالات الجديد وعروض النافورة الموسيقية النارية.

• عجلة العالم الجديدة كليّاً تحطم المزيد من الأرقام القياسية.

• 78 دولة تشارك بأجنحة تعبّر عن خصوصيتها.

• 31 جولة للأطفال والعائلات تشمل مرافق القرية.