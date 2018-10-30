انطلاق «قافلة زايد الثقافية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة «قافلة زايد الثقافية»، إحدى المبادرات التي تنظمها الدائرة بمناسبة عام زايد، حيث انطلقت القافلة من مدينة الشارقة إلى جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية «جامع الشيخ زايد» كنواة للتسامح، والتعرف إلى نظرة الشيخ زايد الثاقبة وإسهاماته الإنسانية، وكذلك تعريف المجتمع بإنجازات الشيخ زايد محلياً وعالمياً.

وذكر محمد يوسف آل علي؛ مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة الخدمات الاجتماعية؛ أن القافلة الثقافية شارك فيها 110 من أفراد المجتمع، «ونستهدف تعريف 1000 فرد من أفراد المجتمع بجامع الشيخ زايد مع نهاية هذا العام؛ حيث سيتم تنظيم قوافل باستمرار كنوع من رد الجميل للوالد المؤسس».