قراء «الإمارات اليوم» يقبلون «تحدي دبي للياقة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اشترك قراء صحيفة «الإمارات اليوم» في مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، وذلك بالوجود معاً في مركز جولدن جيم بدبي وممارسة الرياضة لمدة ساعة يومياً، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمميزات الكبيرة التي يقدمها المركز لعملائه.

وتبدأ الفترة الرياضية بمحاضرة عن أهمية ممارسة الرياضة يومياً -حتى خلاف مبادرة تحدي دبي للياقة- لما لها من أهمية كبيرة على صحة الإنسان، وأشاد المشاركون بالمبادرة الرياضية وأهميتها على تجديد النشاط والحيوية لجسم الإنسان وكسر الروتين اليومي، وأشاد المشاركون بالخدمات الكبيرة الذي يقدمها مركز «جولدن جيم» ومساحته الكبيرة، التي تغطي كل متطلبات الراغبين في ممارسة الرياضية والأوقات المرنة التي تساعد أياً منهم على الوجود بشكل مستمر.

وأكد عدد منهم أنهم لم تسعفهم الظروف من أجل المشاركة في المبادرة العام الماضي، ولكنهم حرصوا على الوجود هذا العام والاستمرار في ممارسة الرياضة بشكل يومي.