ماريا.. نجمة «إكس دبي سبارتن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مضمار جبل علي للسباقات النسخة الثانية من سباق «إكس دبي سبارتن للسيدات»، الذي اجتذب أكثر من 2000 مشاركة استطعن الوصول إلى خط النهاية. وتوزعت المشاركات على فئتين مختلفتي المسافة، الأولى «سبرنت» لمسافة خمسة كيلومترات، والثانية «سوبر ايليت» لـ13 كيلومتراً، بالإضافة إلى فئة «سبارتن للأطفال» التي أتاحت المشاركة للصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة و14 عاماً. وجاءت إقامة السباق في أجواء مميزة من التحدي تعيشها دبي، تزامناً مع النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة، الذي تستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر المقبل. ونُظم السباق بالتعاون بين «سبارتن أرابيا»، و«إكس دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الشريك الداعم. وجاءت ماريا يانكوسكا (من بولندا) في المركز الأول بفئة «سوبر»، مسجلة زمناً قدره ساعة و21 دقيقة و34 ثانية، ضمن الفئة الأولى، في حين أكملت الفرنسية، أنجليك تشيتانو، ممثلة «إكس دبي»، سباق الفئة الأخرى بزمن 49 دقيقة و56 ثانية.

وقدمت «سبارتن أرابيا» جزءاً من عوائد السباق إلى مؤسسة الجليلة، بالشراكة مع برنامج «برست فريندز»، تزامناً مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي. من جهته، قال مدير عام شركة «إكس دبي»، محمد جواد: «لقد أظهرت مشاركات قوة وتصميماً على تجاوز العقبات ضمن مسار وعر، واستحققن على هذا الأداء الميدالية التي ستبقى معهن ذكرى للمشاركة في هذا التحدي، الذي يشكل دفعة قوية لمهمتنا في المنطقة، الرامية إلى دعم الأبطال المحليين، والتعريف بالرياضات ذات الشعبية الكبيرة».

من ناحيتها، أعربت ماريا يانكوسكا عن سعادتها بالفوز بالسباق، مضيفة: «لقد استمتعت بالمشاركة كثيراً، وتخطيت حدود قدراتي لأنني أردت الفوز، وأعتقد أنه في اللحظة التي تقرر فيها خوض سباقات (سبارتن)، فإن حياتك ستتغير كلياً لتصبح أكثر رشاقة وثقة، إلى درجة تتخطى فيها إنجازاتك حدود اللياقة البدنية والمجال الرياضي، لتنعكس على جميع جوانب حياتك».