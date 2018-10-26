«لأننا نهتم» مبادرة الحمرية في «الشهر الوردي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزامناً مع «الشهر الوردي»، شهر التوعية بسرطان الثدي، تستمر بلدية منطقة الحمرية بتقديم مبادراتها التوعوية التي تحمل شعار (لأننا نهتم)، من خلال توزيعات تثقيفية تكتسي باللون الوردي الممزوج بشعار سرطان الثدي، وذلك دعماً من البلدية لهذا الموضوع المهم، وتستهدف رواد حديقة الحي الشرقي للسيدات بالحمرية.

وتضمنت فعاليات مبادرة البلدية التي تنفذ من خلال مشرفات الحديقة، العديد من البرامج النوعية الهادفة وتستمر لأيام عدة، بهدف التعريف بسرطان الثدي وتفصيل عوامل خطورته، وشرح اعراضه وأهمية التشخيص السريري والإشعاعي، بجانب أهمية الكشف المبكر عنه، والذي يزيد من احتمال الخضوع لعلاج مبكر، ويدفع باتجاه الشفاء الكامل.

وأوضحت أسـماء المهـيري، رئيس قسم العلاقـات العامة في بلدية الحمرية، أن المبادرة تأتي للتوعية وتثقيف سيدات المجتمع من رواد حديقة السيدات بمرض سرطان الثدي، بجانب نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه الذي يزيد من احتمالية العلاج والتشافي مبكراً.

وبينت المهيري أن المطويات التي وزعت في حديقة السيدات تضمنت معلومات مهمة لرفع الوعي واليقظة للأعراض والعلامات المبكرة، بجانب نصائح عامة كتجنب المأكولات المشبعة بالدهون التي تعمل على زيادة الوزن وتزيد من خطر الإصابة، بجانب أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، وأهمية الحصول على كمية كافية من فيتامين (د)، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية.