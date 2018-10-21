«سرب الحمام» المقاوم يقتنص جائزة «الكويت السينمائي»

المصدر: الكويت - رويترز

فاز فيلم «سرب الحمام»، للمخرج رمضان خسرة، بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائي، الذي أسدل الستار على دورته الثانية، أول من أمس.

والفيلم من بطولة داود حسين ومشاري المجيبل ومحمد أكبر ويوسف الحشاش وبدر الشعيبي وبشار الشطي وجمال الردهان، وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، إذ تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة، وتصبح أمام خيارين، إما القتال أو الاستسلام. وفي المركز الثاني جاء فيلم «عتيج»، للمخرج أحمد خلف، بينما فاز بالمركز الثالث فيلم «صحوة» للمخرج محمد صلاح المجيبل.

وبلغ إجمالي قيمة جوائز هذه المسابقة 54 ألف دينار كويتي (نحو 178 ألف دولار)، مقسمة إلى 29 ألف دينار للمركز الأول، و14 ألفاً للثاني، و11 ألفاً للثالث. وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول فيلم «الغرفة» للمخرج عمار الموسوي، وحلّ في المركز الثاني فيلم «حاتم صديق جاسم»، للمخرج أحمد إيراج، ونال المركز الثالث فيلم «كومبارس» للمخرج عبدالعزيز البلام. ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لفيلم «بيت أبوي»، للمخرجة نورة المسلم. وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والباحث الكويتي عامر التميمي، وعضوية المخرج البحريني بسام الذوادي، والناقد المصري طارق الشناوي، والممثلة الأردنية نادرة عمران.