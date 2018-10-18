«نتفليكس»: ارتفاع قياسي في عدد المشتركين الجُدد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

زاد عدد مشتركي «نتفليكس» لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت سبعة ملايين مشترك بين يوليو وسبتمبر الماضيين، بما يزيد نحو الثلث على توقعات «وول ستريت»، ما طمأن المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن تباطؤ النمو سريع الوتيرة للشركة.

وبفضل العدد القياسي للاشتراكات الجديدة في الربع الثالث؛ زادت قاعدة عملاء «نتفليكس» إلى 137 مليون مشترك في أنحاء العالم؛ ما يرسّخ مكانتها كأكبر شركة عالمية للبث عبر الإنترنت.

وتستثمر «نتفليكس» أكثر من ثمانية مليارات دولار في برامج ترفيه جديدة، العام الجاري، لجذب عملاء جدد من أنحاء العالم. وفي الربع الثالث أصدرت أكبر مجموعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الأصلية في تاريخها، منها المواسم الجديدة لمسلسلات ذات نسب مشاهدة مرتفعة، مثل «البرتقالي هو الأسود الجديد»، و«بوجاك هورسمان». وكان لهذا أثر جيد في جذب مشتركين جدد.