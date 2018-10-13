ريغان يعود مجسماً في المكتبة الرئاسية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

عاد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان للظهور في صورة مجسمة، بمكتبته الرئاسية في ولاية كاليفورنيا.

وبدأت الصورة الثلاثية الأبعاد (هولوغرام) في الترحيب بالزوار بمكتبة ومتحف رونالد ريغان، أول من أمس. وتمكن الضيوف من متابعة ثلاثة مشاهد مختلفة، يرافقها تسجيل صوتي مأخوذ من تصريحات فعلية للرئيس، الذي تولى الحكم بين عامي 1981 و1989. وضم أحد المشاهد ريغان وهو يلوح للجمهور من عربة قطار، استخدمها خلال حملته عام 1984. وفي المشهدين الآخرين ظهر ريغان داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وفي مزرعته بكاليفورنيا. وتوفي ريغان عام 2004. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة ومعهد رونالد ريغان، جون هيوبوش «إن لم تقابل الرئيس ريغان في قاعة من قبل، فهذا سيجعلك كأنك تقف معه». وتولت شركة «هولوغرام يو.إس.إيه» تصميم صورة ريغان ثلاثية الأبعاد. وكانت الشركة صممت من قبل صورة لمغني الراب توباك شاكور، عرضتها في حفل غنائي عام 2012، وصورة أخرى لمايكل جاكسون عام 2014.

وأعلنت، أول من أمس، شركة «بيز هولوغرام» أنها ستصمم صورة للمغنية الراحلة إيمي واينهاوس، في عرض يتوقع تنظيمه العام المقبل.