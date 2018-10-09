إسبانيا تودِّع صاحبة نشيد «برشلونة»

المصدر: برشلونة - رويترز

شارك أفراد من العائلة المالكة الإسبانية وساسة ومغني الأوبرا خوسيه كاريراس، إلى جانب الأهل والأصدقاء، في تشييع جنازة السوبرانو الإسبانية الشهيرة مونسرات كاباليه، أمس الإثنين، بعد يومين من وفاتها عن 85 عاماً.

واشتهرت كاباليه بصوتها القوي، وحظيت بمكانة عالمية على مدى ستة عقود، ولم تقتصر شهرتها على أدائها الأوبرالي العظيم. فقد أصدرت عام 1987 أغنية «برشلونة»، التي أصبحت نشيداً لمدينتها مع فريدي ميركوري المغني الرئيس الراحل لفريق كوين البريطاني لموسيقى الروك.

وكان من بين الذين حضروا جنازتها، في قاعة ليس كورتس في برشلونة، الملكة صوفيا ملكة إسبانيا السابقة، ورئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، وزعيم كاتالونيا كيم تورا.

وقال التينور خوسيه كاريراس للصحافيين خارج القاعة: «كانت فنانة لا تعوض، سوبرانو القرن العشرين إلى جانب ماريا كالاس».

وأضاف: «كانت امرأة بسيطة في الحياة اليومية، لكن عندما ترتدي زي الملكة.. تبدو ملكية فعلاً، كانت مغنية فريدة من نوعها، لن يكون هناك مثلها أبداً».

وعملت كاباليه، التي اشتهرت بغناء الأوبرا الإيطالية، مع التينور الراحل لوتشيانو بافاروتي. وكان آخر عرض لها في كاتالونيا عام 2014. وتوفيت في مستشفى سان باو بمدينة برشلونة يوم السبت، وكانت تعاني مشكلات صحية منذ سنوات، ودخلت المستشفى منتصف سبتمبر الماضي.