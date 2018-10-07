«الشيوخ الأميركي» يُصادق على تعيين مرشح ترامب للمحكمة العليا

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس على تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضوًا في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابًا.

وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ (50-48)، وقدّم بذلك انتصارًا سياسيًا مهمًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد هنأ الرئيس ترامب مجلس الشيوخ على تأكيد اختيار كافانو وقال في تغريدة على «تويتر» إنه سيوقع تفويض تعيين القاضي الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم.