«جيمس بوند» سيبقى رجلاً

المصدر: لندن - د.ب.أ

قالت باربرا بروكولي، المنتج التنفيذي لسلسلة أفلام جيمس بوند، إنه ليس من المرجح أن تقوم امرأة بأداء شخصية «العميل السري».

وأضافت بروكولي في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية: «بوند رجل! شخصية ذكورية! كتبت القصة لرجل، وأعتقد أنه سيبقى رجلاً».

وأوضحت: «لسنا في حاجة إلى أن نحول شخصيات الرجال إلى (شخصيات) نسائية.. فلنبدع المزيد من الشخصيات النسائية ولنجعل القصة تناسبها».

يشار إلى أن المنتجة (58 عاماً)، هي ابنة ألبرت (كوبي) بروكولي، الذي أنتج العديد من سلسلة جيمس بوند، وهو المسؤول عن تحديد الدور. وتمكنت بروكولي من إقناع الممثل دانيال كريغ بالعودة إلى أداء شخصية جيمس بوند بعد أن كان قرر ألا يعود أبداً. كما اتفقت الشهر الماضي مع الأميركي كاري فوكوناغا، على إخراج الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند.