«عشائي مع هيرفي».. فيلم يفي بوعد مضى عليه 25 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

عندما استعد الصحافي البريطاني، ساشا جيرفاسي، لإجراء مقابلة مع الممثل الفرنسي الصغير الحجم، هيرفي فيليتشايز، الذي اشتهر بتجسيد دور تابع شرير في فيلم بوند «الرجل ذو المسدس الذهبي» (ذا مان ويذ ذا غولدن جن)، لم يكن يعرف أن هذه القصة لن تظهر للوجود قبل 25 عاماً.

وسترى مقابلة جيرفاسي التي استمرت طوال الليل مع فيليتشايز، ضوء النهار في فيلم «عشائي مع هيرفي» (ماي دينر ويذ هيرفي) لمحطة «إتش.بي.أو» مع قيام بيتر دينكلاج، نجم فيلم «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) بدور فيليتشايز الذي كان طوله 119 سنتيمتراً.

وقال جيرفاسي «كنت أريد أن أنشرها كمقال صحافي، ولكن الصحيفة التي كنت أعمل فيها رفضتها. الغريب في الأمر أنني أقول شكراً لهم لعدم نشر هذه القصة لأنهم لو نشروها فلم تكن لتظهر كفيلم بعد ذلك بـ25 عاماً».

وأضاف جيرفاسي الذي أصبح مخرجاً «كنت أعرف دائماً أنني سأفي بالوعد الذي تعهدت به لهيرفي، وهو أنني يوماً ما سأروى قصة أكثر واقعية عنه، وأكثر بكثير من مجرد شعار في برنامج تلفزيوني يحظى بشعبية». وانتحر فيليتشايز عام 1993 وعمره 50 عاماً، بعد بضعة أسابيع من لقاء جيرفاسي معه.

وسيعرض فيلم «عشائي مع هيرفي» لأول مرة في شبكة «إتش.بي.أو» في 20 أكتوبر الجاري.