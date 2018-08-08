روبرت ريدفورد: هذه نهاية طريقي مع التمثيل

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال النجم الأميركي الحائز الأوسكار، روبرت ريدفورد، لمجلة «إنترتينمنت ويكلي»، إنه سيعتزل التمثيل بعد صدور فيلمه الجديد «ذا أولد مان آند ذا جان» (العجوز والسلاح).

ومن المنتظر أن يبدأ في سبتمبر عرض الفيلم الجديد، الذي يقدم فيه ريدفورد (81 عاماً) دور لص بنوك متمرس.

ويشتهر ريدفورد بأفلام مثل «بوتش كاسيدي آند ذا صندانس كيد» و«أوت أوف إفريقيا».

وقال للمجلة في تصريحات نشرت أول من أمس: «لا يوجد شيء مطلق، لكنني عزمت بشدة على أن تكون هذه هي نهاية طريقي في ما يتعلق بالتمثيل، وسأمضي قدماً صوب التقاعد بعد ذلك، لأنني أمارسه منذ أن كنت أبلغ من العمر 21 عاماً».

ويلعب ريدفورد في الفيلم الجديد دور فورست تاكر، وهو شخصية حقيقية للص عتيد الإجرام ألقي القبض عليه 17 مرة بتهمة السطو على بنوك، لكنه في كل مرة كان ينجح في الهروب من السجن.

وقال «جعلني (الدور) أتساءل ماذا لو أنه لم يكن يبغض إلقاء القبض عليه حتى يستطيع الاستمتاع بالإثارة الحقيقية في حياته وهي الهروب؟».

وحقق ريدفورد النجاح على الشاشة الكبيرة عام 1967 بدوره في فيلم «بيرفوت إن ذا بارك» أمام جين فوندا، ورسخ أقدامه في عالم النجومية بالمشاركة في أفلام كلاسيكية مثل «ذا ستينج» و«أول ذا برزيدنتس من».

وفي عام 1980، فاز ريدفورد بجائزة أوسكار عن أول فيلم يخرجه وهو «أورديناري بيبول»، كما حصل على جائزة أوسكار عن مجمل أعماله عام 2002.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيعتزل الإخراج أيضاً قال: «سنرى».

• 81 عاماً، عمر النجم الأميركي، روبرت ريدفورد، و يعرض فيلمه الجديد سبتمبر المقبل.