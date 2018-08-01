«أسعد 5 كيلومترات على الأرض» يعود إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود سباق الألوان، الذي يُعرف ب«أسعد خمسة كيلومترات على الأرض»، إلى الإمارات يوم السبت الموافق 10 نوفمبر المقبل، في إطار «جولة البطل» العالمية لهذا العام، التي تقام برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي. وسيكون المشاركون على موعد مع أجواءٍ حماسية، يطلقون فيها العنان لإمكاناتهم، التي لا تعرف المستحيل في «دبي أوتودروم».

ويحمل السباق في جعبته هذا العام المزيد من المرح والمغامرات، وسيكون بانتظار المشاركين طيف متنوع من الألوان التي تتناثر على طول المسار، لتغطيهم من الرأس إلى القدمين نحو خط النهاية، حيث سيتسلمون الميدالية وعصبة الرأس، ويختتمون المهرجان مع حفلة الألوان بصحبة العائلة والأصدقاء. ويجسد السباق دعوة لعشاق المنافسة، الذين يجدون في أنفسهم القدرات اللازمة للانضمام إلى جولة السباق العالمي الوحيدة في الإمارات، برفقة فريقهم الخاص من الأبطال.

وتقدم «جولة البطل» لمتسابقي هذا العام مجموعة جديدة من لوازم المشاركة، بما في ذلك قميص محدود الإصدار يحمل علامة الجولة، وبطاقة دخول، فضلاً عن الوشم المؤقت، ووشاح البطل.

ومنذ إطلاقه عام 2012، أصبح سباق الألوان فعالية مشهورة عالمياً، تواصل كل عام ابتكار أفكار جديدة للسباق ذي الخمسة كيلومترات. وشارك فيه أكثر من ستة ملايين شخص في أكثر من 35 دولة، لتبلغ قيمة التبرعات المقدّمة خلاله للأعمال الخيرية خمسة ملايين دولار أميركي.