«صوت تنين دبي».. إذاعة رقمية باللغة الصينية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة الإذاعة العربية، أكبر شبكة إذاعية في المنطقة، بالتعاون مع «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين شركتي «مِراس» و«دبي القابضة»، عن إطلاق أحدث محطة إذاعية رقمية باللغة الصينية، والتي تبث محتواها على مدار الساعة، ضمن خطتها الاستراتيجية للتفاعل مع السيّاح والمقيمين الصينيين في دولة الإمارات.

ويأتي إطلاق الإذاعة الصينية الجديدة بالتماشي مع مبادرة «هلا بالصين» التي تعمل على توفير أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الترفيهية تستهدف الأعداد المتزايدة للسيّاح القادمين من الصين والمقيمين في الدولة، خلال الوجهات والمرافق التابعة لكلٍ منها، وتسلط الضوء على دبي كأحد الوجهات الترفيهية الأساسية للسياحة الصينية.

وتحمل الإذاعة الرقمية الجديدة إسم «دبي لون داينشينيين» والذي يعني «صوت تنين دبي» باللغة الصينية الشمالية «المندرين» ويمكن تشغيل التطبيق الخاص بها "Dubai Dragon" على كل من هواتف «آبل» و«أندرويد» بتحميله من «آبل ستور» وغوغل بلاي.

كما سيتم قريباً توفير الإذاعة للتحميل من خلال تطبيق شبكة الإذاعة العربية الخاص بجهاز آبل تي في، ليتمكن المستمعون من الولوج إلى الإذاعة بسهولة في أي وقت وأي مكان، والحصول على آخر مستجدات الأخبار، والإستماع إلى المحتوى الموسيقي المفضل لديهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين» الشيخ ماجد المعلا: مبادرةهلا بالصين التي تم إطلاقها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات المحلية والدولية بما يسهم في تحقيق سعينا لتطوير وزيادة الأنشطة التجارية والسياحية المتبادلة ويرتقي بالعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والصين.

ونركز على مجموعة من الجوانب التي تجتذب الزوار الصينين إلى دبي، كالثقافة والتراث، والترفيه، والاستجمام، وتسوق السلع الفاخرة، ونحن على ثقة بأن الزوار والمقيمين الصينيين سيلمسون الكثير من الود والترحيب مع مجموعة من التجارب والخدمات التي نوفرها لهم، مثل الخط الساخن بلغة المندرين الصينية، وخيارات خدمة كونسيرج المتنوعة، بالإضافة إلى الراديو الرقمي الصيني.»

ويتزامن موعد إطلاق الإذاعة مع الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، إلى الدولة بهدف تعزيز العلاقات والروابط الحكومية بين الدولتين.

وقال مدير عام شبكة الإذاعة العربية محمود الرشيد: «تحرص شبكة الإذاعة العربية دائماً على دعم الخطط الإستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة، ويأتي تفعيلنا للإذاعة الرقمية الجديدة باللغة الصينية تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم جسور السياحة الصينية بين الدولتين، حيث تلعب المحطات الإذاعية دوراً أساسياً في أسلوب حياة المقيمين على أرض الإمارات، ونهدف من خلال إذاعتنا الجديدة إلى خدمة المقيمين الصينيين في الإمارات وتوفير منصة ترفيهية وإخبارية مميزة لهم إضافةً إلى الأعداد المتزايدة من السيّاح منهم.