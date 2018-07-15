منتسبو نادي مليحة يتعرفون إلى العادات الإماراتية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم النشاط الصيفي لنادي مليحة الثقافي الرياضي، أول من أمس، ورشة «السنع الإماراتي»، وذلك بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث بحكومة الشارقة.

وتأتي الورشة في إطار تلاقي رؤية القائمين على النشاط الصيفي في نادي مليحة، وتطلعاتهم إلى تمكين المشاركين من الشباب واليافعين لفهم العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، في ظل ما توليه من اهتمام كبير لتحقيق قيم الولاء والانتماء في نفوسهم، وتعليمهم عادات وتقاليد الإمارات.

حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية المشرف العام على النشاط الصيفي، محمد سلطان الخاصوني، وعضو مجلس إدارة النادي، سالم عتيق الرزة الكتبي، وعدد كبير من المنتسبين للفعاليات.

وحرص معهد الشارقة للتراث على تعريف المشاركين بالسنع الذي يمثل مجموعة المفاهيم والعادات والتقاليد التي اعتادها أفراد المجتمع في الإمارات، والتي يستخدمونها في تعاملهم اليومي وعلاقاتهم الإنسانية، ويتوارثونها جيلاً بعد آخر، وتحدث القائمون على المعهد عن عدد من القيم المجتمعية والسلوكية بين أفراد المجتمع، التي تمثل الشخصية الإماراتية المعاصرة، والتي اعتاد الإماراتيون على ممارستها خلال فترات حياتهم السابقة، وأصبحت جزءاً من ملامح هويتهم الوطنية، ومنها احترام الأكبر سناً والإخلاص للآخرين وكرم الأخلاق، والأمانة والتطوع والضيافة وآداب المجلس، بالإضافة إلى آداب الطعام والترابط والتكاتف وآداب التحية والسلام، واحترام المهنة والعمل اليدوي وحب الغير والإيثار. كما مارس المشاركون عدداً من الألعاب التراثية وارتدوا الزي الإماراتي التقليدي.