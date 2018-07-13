منزل ناشطة أميركية شهيرة للبيع في مزاد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

من المقرر أن يتم طرح المنزل الخاص بالناشطة الحقوقية الأميركية الشهيرة روزا باركس، التي ولدت عام 1913 ورحلت عام 2005، للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم طرح منزل الأسرة الخشبي ذي السقف المائل ـ الذي قام الفنان ريان ميندوزا بفكه وشحنه إلى حديقته في برلين، حيث قام في عام 2017 بإعادة تجميعه، وكان ذلك باليد إلى درجة كبيرة - للبيع في دار مزادات «جيرنسي» في نيويورك، ومن المتوقع أن يصل سعر بيعه إلى ثلاثة ملايين دولار.

يشار إلى أن باركس كانت رائدة في حركة الحقوق المدنية لذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفضت في عام 1955 التخلي عن مقعدها في الحافلة لشخص من ذوي البشرة البيضاء.

وظل المسكن معروضاً أشهراً عدة في منزل الفنان الأميركي ريان ميندوزا الكائن بمنطقة فيدينغ في برلين، وهو ما أدى إلى جذب مئات الزوار قبل أن يتم تفكيكه مرة أخرى وشحنه عبر المحيط الأطلسي لعرضه في جامعة براون في منطقة بروفيدنس في رود آيلاند.