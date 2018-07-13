جرذ يوقف باليه «الجمال النائم»

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

تسبب جرذ في انقطاع التيار الكهربائي عن عرض مسرحي في مدينة أديلايد جنوب أستراليا، ما أدى إلى توقف عرض لباليه «سليبنغ بيوتي» (الجمال النائم)، حيث أسرع الجمهور والراقصون لمغادرة المكان مع الاستعانة بالكشافات.

وقالت الشركة المعنية بتوفير إمدادات الكهرباء: «عثرت (الطواقم) على جرذ توغل داخل أحد معداتنا التي تبلغ قوتها 11 ألف فولت، وتسبب في تفجير فتيل»، مضيفة أن انقطاع التيار الكهربائي استمر ساعتين قبل استعادته.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي أيضاً في توقف عرض مسرحي راقص آخر يسمى «ذا بيجيننغ أوف نيتشر» (بداية الطبيعة) في المكان نفسه «أديلايد فيستفال سنتر». وتم إجلاء جمهور من نحو 2000 شخص باستخدام الكشافات بعد أن أدركوا أن الظلام لم يكن جزءاً من العرض. وتولى مدير المهرجان تلخيص بقية العرض قائلاً: «سوف يلتقي الصبي بالفتاة وينتهي بهما الأمر بالسعادة».

وقال منظمو مركز مهرجانات أديلايد في بيان أمس: «نعلم أن قضاء ليلة في مشاهدة عرض هي مناسبة خاصة، ونحن نأسف لانتهاء تجربة زوارنا بشكل مفاجئ». وكان أمس هو آخر عرض لباليه الجمال النائم في المهرجان. وقال المنظمون إن الرواد سوف يستردون كامل المبلغ الذي دفعوه لحضور العرض، إضافة إلى تسجيل للباليه مجاناً.