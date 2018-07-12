الجزء الخامس من سلسلة «إنديانا جونز» في عام 2021

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت شركة والت ديزني تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام «إنديانا جونز» التي يقوم ببطولتها النجم هاريسون فورد إلى عام 2021، لتتأخر بذلك عودة فورد لأداء دور المغامر الشهير على الشاشة الكبيرة عامين عن موعدها المقرر.

وكان من المزمع طرح الفيلم عام 2019، لكن الموعد تأجل لاحقاً إلى 2020. وجاء قرار التأخير الجديد بعد تقارير نشرتها مؤسسات صحافية في هوليوود، وأفادت بأن سيناريو الفيلم ليس جاهزاً، وأن كاتباً آخر صار مكلفاً بتعديله. ولم ترد «ديزني» أمس، على طلب تعقيب على تأخير عرض الفيلم.

وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ لتقديم السلسلة الناجحة التي ضمت أربعة أجزاء وحصدت قرابة ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي. وأعلنت «ديزني» عام 2016 أنها ستنتج جزءاً خامساً من «إنديانا جونز».

ويعني هذا أن فورد سيكون قد بلغ من العمر 79 عاماً عندما يقدم شخصية إنديانا عالم الآثار الذي يضع قبعة فيدورا، بعد أن قدم الجزء الأول وهو فيلم «ريدرز أوف ذا لوست آرك» عام 1981.

وسبيلبرغ مشغول أيضاً بمشروعات فنية أخرى، من بينها إعادة تقديم المسرحية الغنائية «وست سايد ستوري»، وفيلم درامي ديني بعنوان «ذا كيدنابينج أوف إدجاردو مورتارا».

وبذلك سيطرح الجزء الخامس الذي لم يعلن عن اسم له حتى الآن بعد 13 عاماً على طرح آخر أجزاء السلسلة، وهو فيلم «إنديانا جونز آند ذا كينجدوم أوف ذا كريستال سكال»، وفيه يعود إنديانا إلى حبه القديم ماريون التي تجسد دورها الممثلة كارين ألين، ويكتشف أن له ابناً بالغاً يؤدي دوره الممثل شيا لابوف، وتباينت ردود الفعل على الفيلم آنذاك.

وكان آخر ظهور لفورد على الشاشة الكبيرة، العام الماضي، في فيلم «بليد رانر 2049»، وكذلك فيلم «ستار وورز: ذا فورس أويكينز» الذي جنى ما يربو على ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي، وأصبح ثالث أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق.