«وارنر براذرز أبوظبي» تستقبل ضيوفها 25 يوليو الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت عالم «وارنر براذرز» أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم، التي تحمل علامة وارنر براذرز، عن موعد استقبالها للزوار والسياح، الذي سيكون 25 يوليو الجاري؛ حيث تشهد تدريباً مكثفاً لكل أفراد الطاقم التشغيلي، واختبارات سلامة للألعاب، فضلاً عن إجراء اختبارات ضمان الجودة في جميع المطاعم والمتاجر للتأكد من تقديم تجربة مميزة للضيوف.

وستجمع المدينة أشهر شخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة مثل «باتمان وسوبرمان ووندر ومان» إلى جانب عدد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل «توم آند جيري وسكوبي - دو وذا فلينستونز»، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتوفير أجواء مميزة وتجارب لا تُنسى. وسينتقل الضيوف عند افتتاح المدينة الترفيهية هذا الشهر إلى ست مناطق فريدة: وارنر براذرز بلازا، متروبوليس، غوثام سيتي، كرتون جانكشن، بيدروك، ديناميت غالتش.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» محمد عبدالله الزعابي: «فخورون باحتضان جزيرة ياس لهذا المعلم المميز، والذي يشهد في الوقت الراهن وضع اللمسات النهائية للأعمال التطويرية تمهيداً لافتتاحه؛ حيث يبذل فريق العمل وشركاؤنا جهداً كبيراً لضمان جاهزية المدينة الترفيهية لاستقبال ضيوفها الكرام في الموعد المقرر».

وتبلغ مساحة مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي الترفيهية 1.65 مليون قدم مربعة، وتقدم تجربة لا مثيل لها، وتجمع أبرز الشخصيات والقصص العالمية تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، ما يجعلها المكان الأمثل لضيوفها لخوض تجربة لا تنسى.