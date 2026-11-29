أبوظبي - وام

تتواصل غداً، منافسات الموسم الخامس من برنامج «المنكوس»، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وتشهد الحلقة الثانية من البثّ المباشر مشاركة ستة متسابقين من الإمارات والسعودية وقطر، وتُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتُبثّ عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة». ويشارك في الحلقة الثانية حسن ملفي اليامي، وخالد بن سالم آل دحباش المري، وزايد بن ناصر المري، ومعجب رويس الكربي من السعودية، ومحمد سالم المري من قطر، وهادف بن أحمد المنصوري من الإمارات. وكانت الحلقة الأولى، التي أُقيمت مساء الاثنين الماضي، قد أسفرت عن تأهّل السعوديين علي بن حمد الصخابرة وحمد صالح آل حديبي المري مباشرةً إلى المرحلة الثانية بقرار لجنة التحكيم.