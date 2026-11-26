الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة التاسعة من معرضها السنوي للكتب الفنية «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، في بيت عبيد الشامسي بساحة الفنون، بمشاركة نخبة من دور النشر الفنية وصنّاع الكتب والناشرين المستقلين والمنتجين الثقافيين غير التجاريين من مختلف أنحاء العالم، ممّن يسهمون في توسيع آفاق النشر واختبار إمكاناته.

تتيح هذه الدورة للزوار الاطّلاع على مجموعة واسعة من الإصدارات الدولية، إلى جانب مساهمات لفنانين مقيمين في الإمارات، ومختارات من الإصدارات الفنية التي تقدّمها المؤسسة على طاولتها الخاصة في المعرض.