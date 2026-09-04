حمدان بن محمد يعزي في وفاة سهيل مبارك الكتبي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سهيل مبارك سعيد مرخان الكتبي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.