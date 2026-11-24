دبي - الإمارات اليوم

تشارك شركة «منصة للتوزيع» في ثلاثة معارض للكتاب، بالعين والكويت والدار البيضاء، خلال نوفمبر الجاري، بهدف توسيع انتشار إصدارات الناشرين الإماراتيين والوصول إلى شرائح جديدة من القراء في الأسواق العربية.

وتعرض الشركة 1664 عنواناً بإجمالي 8900 كتاب، صادرة عن 230 دار نشر، تتوزع على مهرجان العين للكتاب بـ600 عنوان، ومعرض الكويت الدولي للكتاب بـ644 عنواناً، والمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب في الدار البيضاء بـ420 عنواناً.

وأكد المدير العام للشركة، راشد الكوس، أن المشاركات تعزز حضور الإنتاج الثقافي الإماراتي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الناشرين والمهنيين في قطاع النشر.