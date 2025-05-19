جورج كلوني: رخاميات البارثينون ستعود إلى اليونان

أبدى الممثل الحائز جوائز أوسكار، جورج كلوني، قناعته بأن رخاميات البارثينون ستعود إلى اليونان، مشيراً في مقابلة صحافية إلى أن قضية إعادتها تكتسب أهمية عائلية له ولزوجته، وقال كلوني في مقابلة نشرتها صحيفة «تا نيا» اليونانية، أول من أمس، إن هذه الرخاميات «ستعود، أنا متأكد من ذلك».

وتطالب أثينا، منذ عقود، بإعادة الرخاميات من المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم)، قائلة إنها نُهبت عام 1802 على يد اللورد إلغين، السفير البريطاني لدى الدولة العثمانية آنذاك، ومنذ عام 2011 تنصح زوجة كلوني، المحامية أمل علم الدين، المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، الحكومات اليونانية المتعاقبة بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية، وأضاف كلوني: «هذا كل ما سعيتُ أنا وزوجتي إلى تحقيقه، سنواصل الضغط حتى يتحقق ذلك، لاشك في هذا الأمر». وكثّفت الحكومة اليونانية الحالية، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، جهودها لاستعادة هذه الرخاميات، وعقدت لهذه الغاية اجتماعات رسمية وغير رسمية مع الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة كير ستارمر، خلال خريف العام الماضي.