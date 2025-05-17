جناح الإمارات في «طانطان».. الموروث الثقافي بأبهى أشكاله

يشهد جناح دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ18 من موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية، فعاليات متنوعة تجسّد تراث الدولة وموروثها الثقافي بأبهى أشكاله، كما تبرز موروث الإبل.

وكرمت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، اللتين نظمتهما هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي والاتحاد المغربي لسباقات الهجن، بحضور رئيس هيئة أبوظبي للتراث، فارس خلف المزروعي، ورئيس الاتحاد المغربي لسباقات الهجن، عمر البرديجي، والمدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، عبدالله بطي القبيسي، ومدير المسابقات التراثية في موسم طانطان محمد بن عاضد المهيري.

وجرت مسابقة المحالب ومزاينة الإبل على مدى يومين في أربعة أشواط، خصصت لها 40 جائزة، بواقع 10 جوائز لكل شوط، وحظيت باهتمام كبير من قبل مربي الإبل، حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف قبائل إقليم طانطان، كما جرت منافسات مزاينة الإبل وسط جمع من المهتمين والزوار، وتضمنت المزاينة ستة أشواط، خُصصت لها 60 جائزة.

وقال محمد بن عاضد المهيري، إن تنظيم المسابقات المعنية بمورث الإبل، ضمن مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي، يأتي في إطار الاهتمام بهذا الموروث الأصيل والحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة بما يضمن استدامته.

وأضاف أن الجناح الإماراتي خصّص جوائز قيمة للفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، من أجل تشجيع ملاك الإبل المغاربة (الكسابة)، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال.

من جهة أخرى، يواصل جناح دولة الإمارات تقديم فعالياته ومسابقاته الثقافية والتراثية والترفيهية لزوار الموسم، للتعريف بالموروث الإماراتي الحي.

وتواصلت عروض فرق الفنون الشعبية، واستعراض الحرف اليدوية التقليدية، وفنون الطهي الإماراتي، والألعاب الشعبية وغيرها من الفعاليات والمسابقات والأنشطة.

مسيرة الكرنفال

شاركت فرقة الفنون الشعبية الإماراتية في مسيرة الكرنفال الاستعراضي، الذي أقيم وسط مدينة طانطان، ضمن فعاليات الموسم، وقدمت الفرقة العديد من أشكال الفنون الإماراتية، فيما قدمت الفرق الشعبية المغربية الرقصات الشعبية للقبائل الصحراوية في طانطان.