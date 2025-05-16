«دبي للفنون الأدائية الشبابية».. مساحة لاكتشاف أصحاب المواهب

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق دعوة مفتوحة للمشاركة في مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتنظمه «دبي للثقافة» بهدف دعم وتمكين أصحاب المواهب الفنية، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ودعت «دبي للثقافة» المسارح الأهلية والمراكز الفنية والموسيقية المحلية وشركات الإنتاج، والفنانين والمسرحيين والموسيقيين، من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، إلى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، تمهيداً للمشاركة في المهرجان الذي سيُقام خلال نوفمبر المقبل، ويجمع تحت مظلته مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية الشبابية، وستبدأ الهيئة باستقبال الطلبات اعتباراً من 19 مايو الجاري، على أن يكون 19 يوليو المقبل آخر موعد للتقديم، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الفنانين والخبراء مهمة تقييم الأعمال المشاركة في كل المجالات التي يغطيها المهرجان، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون للمشاركة في الحدث الاطلاع على كل التفاصيل والحصول على نموذج الطلب، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويُعد مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية جزءاً من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، حيث يجمع بين المسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأخرى تحت مظلة واحدة، ما يعكس تنوّع مشهد دبي الإبداعي. وسيشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات الرامية إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على تحفيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيعهم على تقديم أعمالهم أمام الجمهور.

ويستهدف المهرجان المسرحيين والموسيقيين الشباب والمغنين المنفردين والفرق الغنائية، والعازفين على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، ممن تراوح أعمارهم ما بين 15 و35 عاماً، ويتوجب عليهم تقديم أعمال مسرحية وموسيقية حديثة وأصلية موثقة وفقاً لقوانين الدولة ومجازة من الجهات الرسمية في الإمارات، ولم يسبق أن عرضت في مهرجانات محلية أو خارجية، وألا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي، وأن تكون الأعمال من إنتاج شركات إنتاج مرخصة في دبي أو فرق موسيقية محلية أو إنتاجاً فردياً.

في حين سيتم اختبار العروض المسرحية بناءً على مجموعة من المعايير الفنية الجمالية والفكرية والأخلاقية التي وضعتها اللجنة التنظيمية للمهرجان، من بينها أن تكون العروض متجانسة في شكلها العام، ومترابطة من حيث الفكرة والأداء والإخراج والعمل الجماعي، وأن تتميز بأصالتها وقدرتها على مناقشة قضايا المجتمع والشباب، إلى جانب قدرتها على توظيف الإبداع والابتكار في الإخراج والسينوغرافيا، وغيرها. كما يجب أن تكون العروض حية وواقعية، وأن تكون المؤثرات الصوتية والموسيقية من إنتاج المشاركين أنفسهم.