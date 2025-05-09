«عمومية ندوة الثقافة والعلوم» بدبي تناقش التقارير والمنجزات

عقدت الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم في دبي اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، ونائب الرئيس، علي عبيد الهاملي، والمدير الإداري، دكتور صلاح القاسم، والمدير المالي، جمال الخياط، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وحضر الاجتماع مندوب هيئة تنمية المجتمع، سعيد ماجد المهيري، وتم استعراض ومناقشة التقارير الإدارية والمالية، ومنجزات الندوة من أنشطة وفعاليات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتقدم بلال البدور، في بداية الاجتماع، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الندوة والجمعية العمومية، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لدعمهم المتواصل وحضورهم الفعّال، مؤكداً استمرار الندوة على نهجها الذي خطه المؤسسون والرواد بما يتفق مع توجيهات القيادة الحكيمة، مؤكداً أن هذا الحضور دافع قوي للاستمرارية في العمل الثقافي والاجتماعي.

وتم تقديم خطة النشاط الثقافي للندوة، والميزانية المالية لعام 2025، كما تم استعراض أنشطة عام 2024 التي تميزت بالزخم والتنوع ما بين ندوات ومعارض فنية وأمسيات موسيقية وثقافية، خصوصاً الاحتفال بالدورة الأولى لجائزة الشعر العربي «دورة الشاعر سلطان بن علي العويس»، إضافة إلى الإصدارات المتنوعة للندوة، والمشاركات في العديد من معارض الكتب الدولية داخل الدولة وخارجها. واستمرار مجلة «حروف عربية» في الصدور، وهي المجلة الوحيدة المتخصصة في فن الخط العربي.

وتم استعراض مشاركات وأنشطة نادي الإمارات العلمي من دورات تدريبية، وحصول النادي على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.