الفرصة الأخيرة لزيارة «فنون العالم دبي».. إبداعات بانكسي تجاور 10 آلاف عمل

قبل يومه الختامي، شهد معرض فنون العالم دبي 2025 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، عرضاً يعد الأول من نوعه في المدينة، لأحد أبرز رموز فن الشارع في المملكة المتحدة.

وتستمر فعاليات النسخة الـ11 من المعرض إلى الغد (الأحد)، إذ يجتمع تحت سقف واحد أكثر من 400 فنان، وما يزيد على 120 معرضاً، بينما يتجاوز عدد الأعمال المعروضة 10 آلاف عمل فني أصلي تنتمي لأكثر من 65 دولة.

ومن بين آلاف الأعمال المعروضة في نسخة هذا العام، يظهر لأول مرة وبصفة حصرية في دبي عملان أصليان يُنسبان للفنان البريطاني المجهول بانكسي، عبر معرض «وندروول فاين آرتس» بالتعاون مع «كيوب آرت غاليري»، إذ تم عرض «توكسك فيول» و«راننغ كوبرز»، مع شهادات توثيق من تاجر فنون متخصص في أعمال بانكسي.

يشار إلى أن المعارض السابقة لأعمال بانكسي في دبي كانت تركز على نسخ رقمية أو أعمال معاد إنشاؤها.

وعلى العكس تماماً من معظم الأعمال التي يحدد سعرها الأقصى بـ20 ألف دولار، فإن قطع بانكسي المعروضة ليست للبيع.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«وندروول فاين آرتس»، كيمبرلي مكماهون: «نقوم بتتبع أعمال بانكسي في المملكة المتحدة، ونستعيدها ونتولى ترميمها، ثم ننقلها إلى مجموعتنا الخاصة في منطقة القوز بدبي. وتوجد لدينا قطعتان تم إنقاذهما من غزة قبل 14 عاماً ولم تُعرضا حتى الآن».

وأضافت حول اهتمام المشترين: «الأعمال الأصلية ليست معروضة للبيع، لإن إبداعات بانكسي لا تُقدر بثمن. وسنطلق قريباً نسخاً محدودة في نهاية مايو ستكون متاحة للشراء».

ومن بين الزوار المميزين في اليوم الثالث، استقبل المعرض الطفل الغاني «آيس-ليام» البالغ من العمر عامين، والذي يحمل الرقم القياسي في غينيس كأصغر فنان ذكر في العالم.

وحضر المعرض برفقة والدته شانتيلي، للبحث عن إلهام لأعماله التجريدية الملونة.

وسيجد «آيس-ليام» العديد من الأصدقاء المحتملين غداً الذي يُخصص كيوم للعائلة ضمن فعاليات معرض فنون العالم دبي 2025، حيث يُسمح بدخول الأطفال دون 12 عاماً مجاناً برفقة شخص بالغ.

ومن بين أبرز الفنانين الذين يُنصح باستكشاف إبداعاتهم أيضاً: ألينا زفيريفا التي تحتفي بجمال الحياة، وريا ديان المتخصصة في عالم النسيج الغريب، ويمكن أيضاً التعرف على أساليب الرسم الهادف بأسلوب الفنانة زينة زكي.