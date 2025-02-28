«أبوظبي للغة العربية» يدعم القراءة المستدامة

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، في متحف اللوفر - أبوظبي، المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، للنصف الأول من عام 2025، بحضور نخبة من وجوه الثقافة والإعلام والفكر والأدب في الدولة.

وتأتي الحملة، التي تحمل شعار «مجتمع المعرفة، معرفة المجتمع»، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، في ضوء استراتيجية المركز الهادفة إلى دعم حضور اللغة العربية، وتكريس ثقافة القراءة في المجتمع، وتعكس رؤية الحملة أهمية القراءة كأداة فاعلة في ترجمة مبادئ «عام المجتمع»، وتهدف إلى إطلاق الإمكانات والمواهب لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الأجيال الجديدة، لتمكينها من اللغة العربية بوصفها مكوناً أصيلاً لهوية المجتمع وتُعبّر عن تراثه وقيمه.