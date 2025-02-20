«أبوظبي للغة العربية» يصدر «الحلوى والسكاكر.. تاريخ عالمي»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب «الحلوى والسكاكر.. تاريخ عالمي»، للكاتبة لورا ماسون، ونقله إلى العربية أحمد سالم درويش، وراجعه الدكتور يوسف حمدان.

ويعرض الكتاب، عبر فصوله الستة، نظرة شاملة ومكثفة للحلويات حول العالم، ويتناول نشأتها، وتنوعها وعلاقتها بالثقافات المختلفة، كما يستعرض أسماءها وتطورها، وصناعتها. ويبحث الكتاب في مواد صناعة الحلويات، ويقدم مرجعية تاريخية عن أقدم الحلويات ضمن رحلة ماتعة في عوالم هذه الصناعة العالمية.

ويستعرض الفصل الأول من الكتاب الأصول التاريخية للمفردات الإنجليزية المستخدمة للإشارة إلى الحلوى والسكاكر، المشتقة من كلمات قديمة تطورت عبر الزمان وشاع استخدامها، ما يجعله مرجعية لغوية مهمة حول هذه المادة، ليتطرق بعد ذلك إلى الأسماء الجمعية والمصطلحات الشهيرة الخاصة بالحلويات في دول مختلفة، وتأخذ المؤلفة القارئ في الفصل الثاني في رحلة استكشافية لمادة السكر أساس صناعة الحلويات، وفي الفصل الرابع يستعرض الكتاب حلويات أكثر تطوراً وغرابة، ويوثق الفصل الخامس تحول صناعة الحلوى إلى المجال الاقتصادي والصناعي الاحترافي، وفي الفصل الختامي يستعرض الكتاب المهرجانات والاحتفالات الكبرى حول العالم، وتُعرف مؤلفة الكتاب البريطانية لورا ماسون بأنها مؤرخة طعام وكاتبة قدمت أعمالاً عدة في مجالات الأطعمة، ويملك مترجم الكتاب، المصري أحمد سالم درويش، خبرة طويلة في الترجمة، وهو حاصل على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها في العام 2007.