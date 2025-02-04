احتفالات السنة القمرية تصل إلى محطة الختام

بمجموعة من العروض الثقافية والترويجية، والسحوبات التي قدمت جوائز مميزة، اختتمت دبي احتفالات رأس السنة القمرية، التي شهدت العديد من الفعاليات الترفيهية أضفت أجواء استثنائية على أحد أهم المهرجانات في الثقافة الصينية.

ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات رأس السنة القمرية، الذي يندرج تحت تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، إذ استمتع بالفعاليات الزوار، وعاشوا أجواء مبهجة عكست التنوع الثقافي لدبي التي تحتضن نحو 200 جنسية.

استضافت مراكز التسوق في دبي برنامجاً حافلاً من العروض الترفيهية المجانية، والفعاليات العائلية، والمسابقات، والعروض الترويجية، واستمتع المتسوقون في مول الإمارات بعروض ترفيهية مستلهمة من هذه المناسبة.

وقدّم سوق التنين العديد من العروض الثقافية والتجارب الترفيهية الصينية الأصيلة، كما نظمت عروض ترفيهية في دبي فيستيفال بلازا، وأرابيان سنتر، وسيليكون سنترال، وفعاليات أضفت المزيد من البهجة على أجواء الاحتفالات في المدينة.

وقدمت احتفالات رأس السنة القمرية في دبي فرصاً للفوز بالعديد من الجوائز القيمة، ما أضفى مزيداً من التشويق على كل رحلة تسوق.

واستقطبت أبرز وجهات دبي الأصدقاء والعائلات للاحتفال برأس السنة القمرية بفعاليات نوعية، إذ قدمت القرية العالمية تجربة حافلة في الجناح الصيني، إضافة إلى خيارات طعام في السوق العائم، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض يومية تضمنت الليزر والنار والألعاب النارية، كما أضيئت الواجهة الأيقونية لبرج العرب بعرض متحرك مبهر.

ومنح منتزه موشنجيت دبي الزوار فرصة لخوض تجربة فريدة في عالم كونج فو باندا مع أنشطة خاصة، وألعاب مشوقة، ولقاءات مع الشخصيات الكرتونية.

وكان للاحتفال برأس السنة القمرية في دبي نكهة خاصة من خلال برنامج مميز من العروض الحية والفعاليات الترفيهية الممتعة، إذ قدمت أوركسترا الفردوس النسائية احتفالية تحت عنوان «ليالي الفردوس» في ساحة الوصل، بمدينة إكسبو دبي، ومزجت الألحان الكلاسيكية بنغمات احتفالية آسرة، واجتمعت العائلات في حديقة أبراج بحيرات جميرا للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية مثل تذوق الشاي، والخط الصيني، والرسم على الوجه، وارتداء الأزياء التقليدية، وعروض التنين، والعروض الفلكلورية.

واستضافت ريل سينما دبي مول فعالية تضمنت عروضاً صينية مميزة على الشاشة الكبيرة، علاوة على فقرات موسيقية واستعراضية.

• مراكز التسوق بالمدينة نظمت برنامجاً حافلاً بالعروض الترفيهية، والفعاليات العائلية، والمسابقات.

• الفعاليات تضمنت فرصاً للفوز بجوائز قيمة، ما أضفى مزيداً من التشويق على كل رحلة تسوق.