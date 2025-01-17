«آرت دبي» تعزز مكانتها وحضورها الدولي

أعلنت مجموعة آرت دبي، الشركة الرائدة في تنظيم البرامج الثقافية في منطقة الخليج، عن إجراء تعيينين جديدين ضمن فريق الإدارة العليا فيها، وتأتي هذه التعيينات في إطار جهودها لتعزيز مكانتها في المنطقة، وتوسيع نطاق حضورها الدولي.

وبموجب هذه التعيينات، ستتولى أليكسي جلاس كانتور، المدير التنفيذي السابق لـ«آرت سبيس» في سيدني، منصب المدير التنفيذي للشؤون الفنية، حيث ستقود الرؤية والاستراتيجية الفنية للمجموعة عبر جميع منصاتها الفنية، كما ستتولى دونيا جوتوايس، رئيسة العلاقات العالمية السابقة للمعارض في «آرت بازل»، منصب مدير معرض آرت دبي، وستنضم كلتاهما إلى بينيديتا جيوني وبابلو ديل فال في قيادة الشركة وبرنامجها المتنامي الذي يشمل أكثر من 30 مبادرة.

وستركز أليكسي جلاس كانتور، في منصبها الجديد مديراً تنفيذياً للشؤون الفنية، على تطوير الشراكات وبناء المؤسسات، والتعاون بشكل وثيق مع فريق القيادة الحالي في «آرت دبي» وحكومة دبي لدعم البرامج الفنية المحلية، وتعزيز التبادل الثقافي العالمي، كما ستتولى مسؤولية قيادة المبادرات الرائدة، بما في ذلك برامج التكليف والتطوير المهني على مدار العام، ما يعزز التعاون الدولي لمجموعة آرت دبي، ويبرز المشهد الفني الديناميكي في الخليج على الساحة العالمية، ويعزز العمل بشكل وثيق مع المؤسسات والفعاليات الثقافية الأخرى في المنطقة. تتمتع أليكسي بخبرة واسعة في الإدارة العليا، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي لـ«آرت سبيس» بين عامي 2013 و2024، وقادت عملية تجديد ضخمة بقيمة ملايين الدولارات، أسفرت عن إنشاء كيان حديث، وتحويل المؤسسة التي تتخذ من سيدني مقراً لها إلى مركز عالمي للإقامات والتعاون الدولي، ومن بين إنجازاتها الفنية، تقديم مشروع «ديزاستريس» لماركو فوسيناتو في الجناح الأسترالي في بينالي البندقية الـ59 في عام 2022، والعمل منسقة لمعرض «إيكونترز» في «آرت بازل» هونغ كونغ بين عامَي 2015 و2025، وتنظيم معارض كبرى، مثل المشاركة في تنظيم «تصادمات متوازية: البينالي الـ12 للفن المعاصر في جنوب أستراليا» في عام 2012، ومعرض «UN/LEARNING AUSTRALIA» في متحف سيؤول للفنون في عام 2021، وستتولى أليكسي مهام منصبها الجديد اعتباراً من أبريل 2025.

وستتولى دونيا جوتوايس منصب مديرة معرض «آرت دبي»، الذي يعد منذ تأسيسه في عام 2007 أهم تجمع فني دولي في منطقة الخليج، ومكاناً لاكتشاف الفن من مناطق جغرافية جديدة، تتمتع دونيا بخبرة تمتد لعقدين من الزمن، حيث عاشت في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وعملت على نطاق واسع في عالم الفن الدولي، في عام 2005، انضمت دونيا إلى متحف الفنون التطبيقية النمساوي في فيينا، حيث نفذت مشاريع ومعارض إقليمية ودولية لتعزيز مكانة المتحف كمساحة رائدة للفن والتصميم والهندسة المعمارية، وبدأت دونيا عملها في «آرت بازل» قبل 12 عاماً، وشقّت طريقها لتصبح رئيسة العلاقات مع المعارض العالمية، لتنضم بعد ذلك إلى مجلس إدارة «آرت بازل» في عام 2022، حيث كانت مسؤولة عن الإشراف على المشاركة مع المعارض في معارض «آرت بازل» الأربعة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات القائمة، وبناء علاقات جديدة، إضافة إلى تنويع ملف المعارض. كما لعبت دوراً أساسياً في إطلاق «آرت بازل» هونغ كونغ و«آرت بازل» باريس، بدعم من فريق «آرت دبي» الحالي، ستجلب خبرة دونيا العالمية ومهارات الإدارة والعلاقات مع المعارض وعالم الفن زخماً جديداً، وحيوية متجددة في قيادة معرض آرت دبي إلى عقده الثالث.

. أليكسي جلاس كانتور مديراً تنفيذياً للشؤون الفنية لمجموعة «آرت دبي»، ودونيا جوتوايس مديراً لمعرض «آرت دبي».