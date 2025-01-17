«الشارقة للتراث» يطلق برنامجاً تدريبياً لإحياء الحرف التقليدية

أطلق معهد الشارقة للتراث برنامجاً تدريبياً متخصصاً، يهدف إلى تأهيل الشباب الإماراتي في مجال الحرف التقليدية، ونشر الوعي بأهميتها، وتوثيق المهن التراثية لضمان استمراريتها، والذي يمتد على مدار شهر كامل، ويشمل ورشاً تدريبية تُعقد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد في المدينة الجامعية، حيث يأتي هذا البرنامج ليكون حلقة وصل بين الأجيال، ما يسهم في نقل المهارات الحرفية الأصيلة من الحرفيين إلى الشباب.