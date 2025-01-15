واحات الإمارات تنبض بالجمال على مدار العام

شكّلت الواحات في دولة الإمارات منذ القدم متنفساً طبيعياً لأبناء الإمارات والسياح على مدار العام، لما تتمتع به هذه المناطق من طبيعة ساحرة وشواهد تاريخية عريقة لاتزال إلى اليوم تحظى بجاذبيتها السياحية، حيث تستقبل آلاف الزوار وتقدم فرصة للاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وتحتضن الإمارات عشرات الواحات التي تستقطب الزوار الذين يجدون فيها وجهة مثالية يلتقي فيها جمال الطبيعة، التي لاتزال تحافظ على سحرها البِكر بأشجارها وأفلاجها، مع عراقة التاريخ التي تعود بعض شواهدها إلى آلاف السنين، مشيرة إلى استيطان الإنسان لها على مرّ العصور.

وحرصت الإمارات على الاهتمام بالواحات، وإبرازها كوجهات سياحية تنبض بالحياة على مدار العام، والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تطوير الواحات والمحافظة على طبيعتها وضمان استدامتها، مع بذل الجهود لرفع جودة الخدمات فيها بلمسات إبداعية تبرز عراقة الشواهد التاريخية في الواحات وتزيد من جمال سحر الطبيعة.

وانسجاماً مع أهداف حملة «أجمل شتاء في العالم» - في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة - يتم تسليط الضوء على أبرز الواحات في الدولة التي تستقطب الزوار للاستمتاع بأجواء السياحة الخضراء، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية على الاهتمام بالممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية المستدامة في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

على لائحة «اليونسكو»

وتعد واحة العين واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشاهدة على الاستيطان البشري والممارسات الزراعية في هذه المنطقة، ويعود تاريخها لبدايات العصر البرونزي (نحو 3000 عام قبل الميلاد)، وحظيت باهتمام عالمي حتى تم إدراجها في 2011 على لائحة التراث العالمي لـ«اليونسكو».

وافتتحت رسمياً للجمهور في 2016، لتستقبل مختلف الزوّار لاكتشاف المركز البيئي التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة من الممرّات المُظلَّلة التي تتراص فيها 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات بالإضافة إلى عدد من المزارع المنتجة، وتعد الواحة حوضاً منخفضاً يضم أشجار النخيل والفواكه والخضراوات المزروعة تحت ظلال النخيل التي تروى بمياه الأفلاج.

وفي العين أيضاً تبرز واحة الهيلي، الواقعة أقصى شمال مدينة العين، والتي تغطي مساحة 60 هكتاراً، وتحوي ما يقرب من 40 ألف نخلة مثمرة في أكثر من 252 مزرعة. وتشكل واحة ليوا التاريخية أكبر منتجع طبيعي في صحراء الربع الخالي، وتنتشر في ربوعها المياه الجوفية القريبة من السطح، والتي شجعت الزراعة وتربية الحيوانات لأجيال عديدة، لتبرز الواحة قطعة فنية تمتزج فيها بساتين النخيل الخضراء مع الكثبان الرملية العالية الحمراء، وتنبسط الواحة على شكل هلال يمتد من الشرق إلى الغرب لمسافة تزيد على 100 كم، وتتميز باحتوائها على مجموعة من أعظم الكثبان الرملية في العالم، والتي يتعدى ارتفاع بعضها 150 متراً.

من وجهات دبي

وتعد بحيرات القدرة في دبي واحدة من أبرز الوجهات الصحراوية التي تأسر زوّارها بمناظرها الطبيعية وروعة الحياة البرية، مشكِّلةً واحةً صحراويةً اصطناعيةً تضم بحيرات وكثباناً رملية، وتم استحداثها لتكون من وجهات دبي المفضلة للسياحة البيئية، وتتيح خياراً مثالياً لقضاء أجمل الأوقات، وما يزيد من تفرد بحيرات القدرة قربها من «محمية المرموم» الصحراوية التي تشكل موئلاً لعشرات الأنواع من الحيوانات والطيور البرية، وتمثل عنصر جذب آخر لهواة الحياة الفطرية الذين يجدون في محميات دبي مبتغاهم في الاقتراب من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات مثل الغزلان والثعالب والبط وأكثر من 170 نوعاً من أنواع الطيور في الإمارات.

وفي الشارقة تعد واحة البداير، التي فتحت أبوابها في عام 2019، مشروعاً سياحياً فاخراً يقدم للزوار والسياح تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية، في حين يعد منتجع واحة البداير وجهة مثالية صممت على شكل مدينة تراثية تحيط بها الكثبان الرملية الذهبية وتزينها أشجار النخيل.

تقاليد الصحراء

يقع مخيم واحة البدو في رأس الخيمة، وصُمم كملاذ صحراوي هادئ يُرضي أذواق الزوار الراغبين في عيش تجربة تعبق بأصالة وتقاليد الصحراء العربية الممزوجة مع الفخامة.

وفي رأس الخيمة أيضاً، يبرز مخيم بساطة البدوي، وقرية بساطة الصحراوية، بين الكثبان الرملية الشاسعة في منطقة محمية تؤوي الجمال البرية وحيوانات المها النادرة.

. بحيرات القدرة في دبي واحة صحراوية اصطناعية تأسر زوّارها بروعة الحياة البرية.

. حملة أجمل شتاء في العالم تسلط الضوء على مكامن سحر واحات الإمارات.

. 147 ألف نخلة، و100 نوع من النباتات في واحة العين.